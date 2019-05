Areal Böhler in Meerbusch : Fachmesse widmet sich Stadt der Zukunft

Meerbusch Bei der „Polis Convention“ dreht sich auf dem Areal Böhler zwei Tage lang alles um Stadtentwicklung.

Das Areal Böhler wird am 15. und 16. Mai zum bundesweiten Treffpunkt für Stadt- und Projektentwicklung. Dann findet in den alten Schmiedehallen bereits zum fünften Mal die „Polis Convention“ statt. Die Messe versammelt jährlich bedeutende Akteure, die maßgeblich an der erfolgreichen und nachhaltigen Entwicklung von Gemeinden und Städten beteiligt sind. An zwei Messetagen präsentieren Vertreter von Kommunen, Wirtschaftsförderungen, der bundesweiten Immobilien- und Wohnungswirtschaft sowie Architekten, Stadtplaner und Investoren ihre Projekte und Ideen.