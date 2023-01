Termine und Informationen Diese Events sollte man 2023 im Rhein-Kreis Neuss nicht verpassen

Der Sommer in Grevenbroich hat einiges an Events zu bieten. Das „Fest der Kulturen“Kostenpflichtiger Inhalt soll mit der Grevenbroich-Premiere des „NEW-Musiksommers“ verbunden werden, der bereits in anderen Städten guten Anklang gefunden haben soll. Der Termin: Samstag, 17. Juni. In den kommenden Wochen und Monaten soll sich ein Arbeitskreis damit beschäftigen, wie der Veranstaltungstag genau aussehen könnte. Denkbar wäre, dass Menschen aus verschiedenen Kulturen Speisen anbieten, Tänze aufführen und einen Einblick in ihre Bräuche geben. Den Tag könnten Besucher bei einem Open-Air-Musikangebot auf dem Marktplatz ausklingen lassen. Was davon aber realisiert wird, ist bisher unklar.