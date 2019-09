Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Event soll Start-ups und Mittelständler „verkuppeln“

Rhein-Kreis Die Unternehmen in der Region sind innovativ, kreativ und häufig sogar Weltmarktführer. Wenn es um die Kooperation mit Start-ups geht, sind sie nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein jedoch noch sehr verhalten unterwegs.

Das ist jedoch nicht der Fall, weiß Elke Hohmann, Leiterin des Bereichs Innovation, Gründung und Wachstum bei der IHK: „Junge, flexible Unternehmen können mit ihren unkonventionellen Ideen und Arbeitsweisen ein innovativer Partner für Mittelständler sein“, so Hohmann. Um eine Brücke zwischen beiden Welten zu schlagen, lädt die IHK Mittlerer Niederrhein für den 19. September ab 11 Uhr zum Netzwerk-Event „#GemeinsamUnternehmen“ in die IHK in Krefeld, Nordwall 39, ein. „Der Innovationseifer vieler Mittelständler kann durch Kooperationen mit Start-ups beflügelt werden“, erklärt Hohmann. Noch immer investiere der Mittelstand weniger in neue Produkte und Geschäftsmodelle als große Unternehmen. Und die Komplexität der Digitalisierung sei für viele eine Hürde. „Immer mehr junge Unternehmen mischen viele Branchen auf und hängen Traditionsunternehmen ab“, weiß die IHK-Expertin. „Diese Start-ups sind mit unkonventionellen Ideen und Arbeitsweisen zu einem neuen, unerwarteten Wettbewerber geworden. Man kann diesen radikalen Wandel ignorieren oder aktiv mitgestalten. Kooperationen helfen beiden Seiten.“