Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Austausch über Europapolitik und die Folgen für Unternehmen

Rhein-Kreis Stockende Lieferketten, steigende Preise, die Folgen des Ukraine Kriegs – das stellt die Unternehmen vor große Herausforderungen. Wie die Europapolitik helfen kann, zum Beispiel mit Blick auf den Klimaschutz.

Über europäische Themen und die Auswirkungen auf die hiesigen Unternehmen haben Elmar te Neues, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, und IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz bei einem Treffen mit Stefan Berger (CDU), Mitglied des europäischen Parlaments, bei einem Besuch in Brüssel gesprochen. Das teilt die IHK mit. „Um die richtigen Entscheidungen in der Europapolitik zu treffen, ist der Dialog zwischen Wirtschaft und Politik zentral“, erklärte Berger.