Wirtschaft im Rhein-Kreis: EUFH erhält Zuschlag für Forschungsprojekt

Rhein-Kreis Ein Team aus Wissenschaft und Industrie soll Erkenntnisse zur „Zukunft der Arbeit“ gewinnen.

Eskodia ist der Name des Forschungsprojekts. Das steht für „Entwicklung von Selbstorganisationskompetenzen in digitalisierten, industriellen Arbeitsumgebungen“. Dabei geht es um die Qualifizierung von Mitarbeitern und um die Frage, wie sie am besten „fit“ gemacht werden können für neue Anforderungen im Zeitalter von Industrie 4.0. Die Menschen stehen im Mittelpunkt des Forschungsprojektes. Sie sollen möglichst gut hineinwachsen in die veränderte Arbeitswelt, um mit digitaler Unterstützung die Welt von morgen mitzugestalten. Aus den Forschungsergebnissen werden am Ende Schulungen konzipiert, die auf die Anforderungen der Zukunft ausgerichtet sind.