Bande stammt fast ausnahmslos aus Grevenbroich Ermittler klären mehr als 80 Straftaten auf - darunter Diebstahl eines Bürgermeister-Autos

Die Serie von Straftaten im Rhein-Kreis Neuss hatte an Weihnachten 2022 mit einem Einbruch in das Jüchener Rathaus, bei dem auch der Dienstwagen und die Amtskette des Bürgermeisters gestohlen wurden, begonnen. In den darauffolgenden Tagen richtete die Polizei eine Ermittlungskommission ein.