Tipps : Die besten Eisdielen im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss Welches Eiscafé im Rhein-Kreis Neuss trifft genau euren Geschmack? Wo gibt es das beste Eis? Wir von der NGZ haben eine Umfrage gestartet und das ist das Ergebnis.

Von Sarah Stieranka

Die Einen bevorzugen Klassiker wie Erdbeere, Schokolade oder Vanille. Die Anderen lieben Exoten wie Papst-Eis oder Raffaelo. Doch eins muss das perfekte Eis auf jeden Fall haben: Es muss schmecken. Wo es das beste Eis im Rhein-Kreis Neuss gibt? Wir von der NGZ haben eine Umfrage gestartet. Das sind die Eiscafés, die die meisten Stimmen erhalten haben.

Meine Eisliebe in Grimlinghausen Mit die meisten Stimmen in der Abstimmung hat die Eisdiele „Meine Eisliebe“ in Neuss Grimlinghausen erhalten. Bei dem Beliebtheitsgrad wundert es nicht, dass eine weitere Filiale in Norf eröffnet. Das Eis enthält lediglich natürliche Zutaten. Es gibt auch lactosefreies Eis. Fertigmischungen sucht man hier vergebens. Alles wird von Hand abgewogen und das Fruchteis enthält mehr Früchte als gesetzlich vorgegeben. „Mega leckeres Eis und eine wunderschöne Aussicht um die Ecke“ sagt Kundin Anna Deri.

Eiscafé Pastorelli in Kaarst Bei Rafael Pereira-Cossa vom Eiscafé Pastorelli ist 2022 die „Cherry Mania“ ausgebrochen: So heißt seine neueste Eis-Kreation, deren Geschmack an die bekannte Piemont-Kirsche erinnert – ohne Alkohol. Außerdem gibt es als Neuerung das Kinder-Bueno-, das Raffaello- und Oreo-Eis.

Gold-Eis-Café auf der Furth Das Gold-Eis-Café ist ein Familienunternehmen und hat seinen Standort seit 60 Jahren in Neuss Furth. Mittlerweile wird die Eisdiele in der 3. Generation geführt. Das Eis stammt immer noch aus frischer, eigener Herstellung nach Familienrezeptur. Bekannt ist das Gold-Eis-Café vielen noch durch „Opa Kulemann“, der mit seinem blauen Eiswagen schon damals vielen Kindern ein Lächeln in das Gesicht zauberte. Treu wird seine Devise „Ein Kinderlachen ist mehr wert als Geld“, weitergeführt.

Eiscafé Sila in Gustorf Das Eiscafé Sila in Gustorf besteht seit über 40 Jahren. „Mit unserem täglich frisch hergestellten Eis versuchen wir ein Stück Italien nach Gustorf zu bringen“, sagt der Inhaber. Mit einer hochwertigen Qualität und einem Lächeln wird hier versucht, die Kunden zu beglücken. Mit Erfolg. „Da kann man Eis im Hörnchen in flüssige Schokolade tauchen lassen, die dann fest wird. Das knackt so toll dann. Super auch im Eisbecher zusammen mit Erdbeeren“, schwärmt Carmen Schloßmacher. Ein frisch renovierter Innenbereich sowie eine Terrasse laden zum Verweilen ein.

Eisverliebt by Eiscafé am Rheinturm in Dormagen-Zons Sylvia Lau produziert ihr Eis selbst mit der Liebe zum Handwerk und zum Produkt. Saisonal arbeitet sie mit Produkten aus der Region, experimentiert gerne, und arbeitet gerne mit Kräutern. Das Eis wird immer frisch und direkt vor Ort hergestellt. Die Grundbase ist nur aus natürlichen Produkten und ohne jegliche Zusätze. Und das kommt an: „Das Eiscafé Eisverliebt by Eiscafé am Rheinturm in Zons ist eine Reise wert, nicht das es dort mega-leckeres Eis in sehr ausgefallenen Sorten und Kaffeespezialitäten gibt. Der Innenhof ist auch noch sehr süß eingerichtet und lädt zum Verweilen ein“, schwärmt Aigolf Thurason.

Eiscafé Roma in Neuss Sandra Sicuro und ihr Mann sind seit dem Jahr 2000 in Neuss. Zusammen haben sie das Eiscafé Roma eröffnet. Was sie ausmacht: Gutes Eis und eine schnelle Bedienung. 43 Sorten Eissorten stehen hier zur Auswahl – für jeden Geschmack etwas dabei.

Eiscafé Portofino in Rommerskirchen Auf einen kleinen Familienbetrieb treffen Eisliebhaber im Portofino in Rommerskirchen. Kundennähe und Frische werden hier großgeschrieben.

Eiscafé „Zampolli" in Neuss Wer es sich im Eiscafé Zampolli an der Krefelder Straße gemütlich macht und einen Eisbecher bestellt, sollte Hunger haben. Die Portionen dort sind üppig. Die Betreiber legen großen Wert auf die Verarbeitung saisonaler Früchte, vorzugsweise Beeren. Das Eis wird dort natürlich ganz standesgemäß selbst hergestellt. Keine Bindemittel, keine Geschmacksverstärker – lediglich in den Eissorten Waldmeister, Blauer Engel und Melone sind Farbstoffe. Und für das Eis müssen Kunden nicht einmal vor die Tür gehen. Das Eiscafé Zampolli liefert auch.

Eiscafé Laguna in Kaarst Das Kaarster Eiscafé Laguna ist ein Familienbetrieb. Hier erwarten Eisfans leckere Eissorten, die jeden Tag frisch produziert werden – und das alles ohne Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker. „Im Gegensatz dazu ist die Liebe für unsere Kunden und die Eisdiele die wichtigste Zutat“, sagt Inhaber Arjan Bebi. Die Besonderheit: Das Eiscafé Laguna hat das ganze Jahr geöffnet, außer in zwei Wochen im Dezember.

Cellino in Nievenheim Keine künstlichen Aromen oder Zusatzstoffe – auch im Eiscafé Cellino in Nievenheim steht die Qualität an erster Stelle. Das Fruchteis wird aus reinen Früchten produziert. Das kommt gut an – für Eisliebhaber im Rhein-Kreis Neuss ist dieses Eiscafé ein Muss. „Ganz klar mit großem Abstand vorne“, bestätigt Verena Schumacher.

Eiscafé Orli in Grevenbroich Seit 29 Jahren beherrscht Mimmo, der Inhaber vom Eiscafé Orli in Grevenbroich, sein Handwerk. Das Wichtigste für ihn: Amore. „Wenn du etwas mit Herz machst, funktioniert es immer. Wenn du etwas für Geld machst, klappt es nicht“, lautet seine Devise. Das Eis wird deshalb im Familienunternehmen traditionell und nicht industriell hergestellt. Mimmo lässt sich gerne ausgefallene Eissorten einfallen wie sein Papst-Eis oder sein Balotelli-Eis (Dark Chocolate mit Vanille). Und das kommt bei den Besuchern an. „Eiscafe Orli in Grevenbroich, super Eissorten, nette Besitzer und tolles Personal... Es lohnt sich auf jeden Fall“, bestätigt Melanie Biermann.

Eiscafé „La Rosa“ in Büttgen Eis, Eis, Eis – Eispralinen oder gar Eistorten finden Eis-Fans längst nicht in jedem Eiscafé. Doch: Wer ausgefallene Kreationen wie diese probieren will, hat im Rhein-Kreis die Möglichkeit dazu. Nämlich im Eiscafé La Rosa in Büttgen. Das traditionelle Geschäft von Familie Erdogan ist mittlerweile weit über die Stadtgrenzen hinaus für seine Eistorten und -pralinen bekannt. Das Eis wird täglich hergestellt, rein kommen nur ausgewählte Zutaten.

Eiscafe Tiramisu in Neuss Im März 1992 wurde die ehemalige Bäckerei Schröder von Familie Sinesi übernommen, um dort Eis für einen Eiswagen zu produzieren und im Stehcafé zu verkaufen. 2002 wurde das Ladenlokal erweitert. Seit über 30 Jahren werden im Eiscafé Tiramisu von Februar bis Oktober täglich bis zu 25 verschiedene Eissorten nach eigenem Rezept hergestellt. Aufgrund der Lage im Schulviertel im Neusser Dreikönigenviertel ist das Eiscafé ein großer Anziehungspunkt für Kinder, Jugendliche und Familien.