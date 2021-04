Geschäfte, Kulturveranstaltungen, Dienstleistungen : Test-Option im Rhein-Kreis Neuss verlängert

Neuss Trotz hoher Inzidenzwerte bleiben die Geschäfte geöffnet. Vielerorts ist aber ein negativer Corona-Test erforderlich. Derweil schreitet das Impfen voran. Geimpft werden nun auch die Jahrgänge 1946 und 1947.

Bei Kreisen und kreisfreien Städten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tagen in Folge über dem Wert von 100 liegt, so wie es im Rhein-Kreis Neuss der Fall ist, ist von der Landesregierung grundsätzlich eine Notbremse vorgesehen.