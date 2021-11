Am Freitag, 12. November, zwischen 10 und 13 Uhr können Sie sich mit Biontech/Pfizer oder Johnson&Johnson am Haus Katz, Alleestraße 1 in 41363 Jüchen impfen lassen.

Auch in Dormagen können Sie sich am Freitag, 12. November, zwischen 14 und 17 Uhr mit Biontech/Pfizer oder Johnson&Johnson impfen lassen. Adresse: Stadtbad Sammys, Robert-Koch-Straße 34 in 41539 Dormagen.