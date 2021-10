Ferien und Freizeit im Rhein-Kreis Neuss : Barcamp für die Tourismusbranche

Rhein-Kreis Die Branche tauscht sich am 2. November auf Einladung der IHK Mittlerer Niederrhein und der Niederrheinischen IHK bei einem Barcamp aus.

Der Deutschland-Tourismus nähert sich dem Vorkrisenniveau an und hofft, auch angesichts der Herbstferien, auf einen goldenen Oktober. Nichtsdestotrotz steht die Branche vor Herausforderungen. Das Tourismus-Camp, zu dem die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein lädt, bietet eine Chance zum Austausch. Bei dem Barcamp handelt es sich um eine Konferenz, auf der jeder Teilnehmer zum Referenten werden kann. Vorgegeben sind bei der Veranstaltung am 2. November nur das Thema Tourismus und der Zeitplan. Veranstaltungsort der sogenannten Unkonferenz der IHK Mittlerer Niederrhein und der Niederrheinischen IHK ist das Intercity-Hotel am Duisburger Hauptbahnhof.