Unternehmen im Rhein-Kreis Neuss ausgezeichnet Ministerin ehrt Bäcker, Fleischer und Bierbrauer

Die traditionelle Herstellung von hochwertigen Lebensmitteln ist eine Kunst und verdient Wertschätzung: So begründet Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin Silke Gorißen den Ehrenpreis „Meister.Werk.NRW“, den das Land seit über zehn Jahren gemeinsam mit den jeweiligen Branchenverbänden an Betriebe des Lebensmittelhandwerks vergibt. Jetzt war es wieder soweit – und vier Betriebe aus dem Rhein-Kreis dürfen sich freuen. Die Metzgerei Büssing in Neuss, die Metzgerei Schilings in Grevenbroich, die Bäckerei Puppe in Neuss und die Privatbrauerei Bolten in Korschenbroich erhielten den Ehrenpreis. Übrigens alle nicht zum ersten Mal.