Fast 60 Jahre im Kreistag : Rhein-Kreis Neuss trauert um Dr. Hans-Ulrich Klose

Rhein-Kreis Neuss Der Rhein-Kreis Neuss trauert um Dr. Hans-Ulrich Klose, der im Alter von 86 Jahren im Diakonie-Seniorenzentrum Haus Tabita in Kleinenbroich verstorben ist. Ein Nachruf.

Am 29. März 1935 wurde Klose in Rüdersdorf in der Mark Brandenburg geboren. Nach dem Abitur nahm der damals 17-Jährige die Mitgliedschaft der Ost-CDU an. Während des Studiums wurde er aufgrund von Westkontakten und seiner Regimekritik vom Staatssicherheitsdienst inhaftiert. Nach einer zehnmonatigen Haft in Bautzen siedelte er in den Westen um und fand 1957 in Korschenbroich seine neue Heimat. 1961 wurde Klose erstmals für die CDU in den Kreistag gewählt, in dem er stets zu den prägenden Gestalten gehörte. 2004 übernahm er die Aufgabe des Ersten Stellvertretenden Landrats, die er souverän ausübte. In der Zeit von 1966 bis 2005 war Klose auch Abgeordneter und von 1982 bis 2000 Vizepräsident des nordrhein-westfälischen Landtags. Außerdem engagierte er sich viele Jahre als Justiziar der CDU-Landtagsfraktion und von 1994 bis 1999 als Mitglied des Rates sowie als Bürgermeister der Stadt Korschenbroich.