NGG im Rhein-Kreis Neuss : „Dr. Azubi“ gibt Berufsstartern Tipps

Rhein-Kreis Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in der Region Krefeld-Neuss macht auf einen Online-Ratgeber für Auszubildende aufmerksam.

Daher soll der Online-Ratgeber Informationen dazu liefern, was erlaubt ist und was nicht. Unter www.dr-azubi.de bekommen Berufsstarter Tipps, was sie tun können. Darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-GenussGaststätten (NGG) nach dem Start des neuen Ausbildungsjahres hingewiesen.

Nach Einschätzung der NGG Krefeld-Neuss trauen sich viele Azubis nicht, Missstände im Betrieb anzusprechen. „Genau hier setzt die Online-Sprechstunde an. Bei ,Dr. Azubi‘ kommen die Fragen in die Hände von Experten für die jeweilige Branche. Sie melden sich flott – in der Regel bis zum nächsten Tag – mit Tipps zurück“, erklärt NGG-Geschäftsführer Karim Peters. Im aktuellen Ausbildungsreport des DGB in NRW gaben laut NGG-Mitteilung 84 Prozent aller angehenden Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk an, Schichtarbeit zu leisten. Fast die Hälfte der künftigen Hotelfachleute klagte darüber, auch außerhalb der Ausbildung für den Chef erreichbar sein zu müssen.