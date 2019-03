„Leitplanken“-Reihe der CDU im Rhein-Kreis Neuss: Domkapitular Meiering regt zum Nachdenken an

Domkapitular Meiering regt zum Nachdenken an

Domkapitular Dominik Meiering gab als Gastredner Denkanstößte bei der CDU-Veranstaltung „Leiptlanken“ in Neuss . Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Rhein-Kreis Seit vielen Jahren laden zu Beginn der Fastenzeit der CDU-Kreisverband des Rhein-Kreises Neuss und die Kreistagsfraktion unter dem Stichwort „Leitplanken“ zu einer Veranstaltung ein, die „dem Nachdenken über die Verwurzelung unserer politischen Arbeit in christlichen Überzeugungen“ gewidmet ist.

Gastgeber war in diesem Jahr der CDU-Stadtverband Neuss, der zunächst zu einer ökumenischen Andacht in die Pfarrkirche St. Marien einlud. Oberpfarrer Guido Assmann und Pfarrer Sebastian Appelfeller, der Vorsitzende des Verbandes der evangelischen Gemeinden in Neuss, zelebrierten gemeinsam.