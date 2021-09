Digitalisierung im Rhein-Kreis : Behördengang ist ab sofort auch von zu Hause möglich

Rhein-Kreis Mit einem neuen Programm können Bürger in Zukunft einige Behördengänge von zu Hause aus erledigen. Allerdings gilt das Angebot zunächst nur für sechs Fachbereiche der Verwaltung.

Petrauschke sieht nicht nur mit Blick auf die Corona-Lage viele Vorteile des neuen digitalen Angebots: „Wir arbeiten im Rahmen unserer Digitalisierungsstrategie konsequent an dem Ausbau digitaler Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, um möglichst viele Behördengänge zu ersparen“, so der Landrat. Markus Brungs betont, dass es sich beim virtuellen Bürgerbüro nicht um eine einfache Videokonferenztechnologie handelt. Mit dieser neuen und innovativen Lösung sei es vielmehr den Bürgerinnen und Bürgern möglich, eine virtuelle Sprechstunde zu besuchen. „So, als wäre man direkt vor Ort.“

Das virtuelle Bürgerbüro startet als Pilotprojekt zunächst in sechs ausgewählten Fachbereichen der Kreisverwaltung. IT-Dezernent Harald Vieten, der dieses Projekt mit der Firma ACP initiiert hat, berichtet: „Zu Beginn werden digitale Beratungsgespräche angeboten in der Schwerbehindertenstelle und in der Pflegeberatung von Selbsthilfegruppen des Sozialamtes, in der Elterngeldstelle des Kreisjugendamtes, in der Wirtschaftsförderung, zum Wohnberechtigungsschein sowie im Kommunalen Integrationszentrum.“