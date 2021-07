IRIS Gateway : Neues Tool zur digitalen Kontaktnachverfolgung im Rhein-Kreis

Rhein-Kreis Neuss Im Kampf gegen das Coronavirus kann im Rhein-Kreis Neuss künftig auch die vom Land unterstützte Gateway-Lösung „IRIS connect“ genutzt werden. Doch wie funktioniert das neue Tool?

Bei dem neuen Tool handelt es sich um eine Softwareschnittstelle, die als eine Art Adapter zwischen verschiedenen, auf dem Markt erhältlichen Kontaktnachverfolgungs-Apps und den Gesundheitsämtern in NRW fungieren soll. Dabei soll es möglich werden, Daten verschiedener App-Anbieter digital und standardisiert an die Gesundheitsämter zu übermitteln.

Das Land und die Björn-Steiger-Stiftung haben hierzu kürzlich eine Nutzungsvereinbarung geschlossen. Neben der Luca-App, die bereits seit einigen Monaten an das Gesundheitsamt des Rhein-Kreises angeschlossen ist, können Betriebe, Handel, Gastronomie, Sport- und Eventstätten auch auf weitere digitale Kontaktnachverfolgungs-Apps setzen. „Uns kommt es nicht darauf an, wer die verschlüsselten Daten an unser Gesundheitsamt überträgt, sondern auf die Qualität der digitalen Daten zur weiteren Verarbeitung“, betont Kreisdirektor Dirk Brügge, der die weiteren digitalen Nachverfolgungslösungen begrüßt. Auch die Luca-App wird weiterhin vom Kreisgesundheitsamt genutzt, nachdem der kostenlose Testbetrieb für das Kreisgesundheitsamt vom Anbieter bis Ende Oktober verlängert wurde. Die Luca-App ist weiterhin für Nutzer und für teilnehmende Betriebe und Einrichtungen kostenlos.