Berufsorientierung im Rhein-Kreis Neuss : Praktikumsplätze wegen Corona rar

Auch in der Berufsorientierung müssen angesichts der Corona-Pandemie neue Wege eingeschlagen werden. Das stellt Schüler, Betriebe und Schulen vor Herausforderungen. Virtuelle Alternativen zu Schülerbetriebspraktika standen jetzt im Mittelpunkt eines Online-Austauschs, den die Kommunale Koordinierung Rhein-Kreis Neuss der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) ausgerichtet hat. Zielgruppe waren die Studien- und Berufskoordinatoren an den weiterführenden Schulen. Das Unterstützungsangebot traf auf großes Interesse bei den Lehrkräften. Im Zuge der Veranstaltung hatten sie die Möglichkeit, sich per Videokonferenz mit Ersatzangeboten zur Umsetzung von Praktika unter den aktuellen Einschränkungen der Corona-Pandemie auseinanderzusetzen.