Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Digital Hub will Tech-Innovationen stärker fördern

Rhein-Kreis/Düsseldorf Der Digihub Düsseldorf/Rheinland, an dem der Rhein-Kreis Neuss zwölf Prozent des Stammkapitals hält, startet einen offenen Raum für Tech-Innovation. Aus Unternehmerschaft, Wissenschaft und Startups soll ein Netzwerk entstehen, das die Weiterentwicklung technischer Innovationen fördert.

Mit der Beteiligung am Digihub Düsseldorf/Rheinland will der Rhein-Kreis die Rahmenbedingungen für die Digitalisierung optimieren. Erst jüngst hat der Kreistag eine dritte Förderphase beschlossen, die vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2025 läuft und in die jährlich 20.000 Euro aus dem Haushalt der Wirtschaftsförderung fließen. Der Digihub will technische Innovationen noch stärker fördern – und startet nun in Düsseldorf den „TechHub.K67“.