CDU im Rhein-Kreis : Welsink macht Weg frei für neuen CDU-Fraktionschef

Rhein-Kreis Weiterer Wechsel in einer Spitzenposition der CDU im Rhein-Kreis Neuss: Nach Parteichef Lutz Lienenkämper will auch Kreis-Fraktionschef Dieter Welsink nicht mehr für sein Amt kandidieren. Es gibt bereits einen Interessenten für die Nachfolge.

Nicht nur an der Spitze der Kreispartei, auch an Fraktionsspitze der CDU im Kreistag steht ein Wechsel an. Wenige Tage nachdem Kreisparteichef Lutz Lienenkämper angekündigt hat, beim Parteitag am 20. November nicht erneut zu kandidieren, hat am Wochenende Dieter Welsink nachgelegt. Auf der Herbstklausur der CDU-Kreistagsfraktion in Krefeld gab er am Samstagmorgen bekannt, bei Wahlen im Februar nicht mehr als Fraktionsvorsitzender zur Verfügung zu stehen. Die Fraktion wird dann einen neuen Vorsitzenden bestimmen. Welsink ist fast 13 Jahren (2009 bis 2022) im Amt und 18 Jahren im Kreistag. Er will zukünftig sein Kreistagsmandat aus dem Wahlkreis in Neuss und Kaarst weiter ausüben und intensiv betreuen. „Neue politische Aufgabenfelder, wie Strukturwandel und Klimapolitik müssen nun von jungen Leuten in der Fraktion vertreten und bearbeitet werden, denn sie entscheiden über ihre eigene Zukunft,“ sagt Welsink. Sven Ladeck aus Kaarst, bisher stellvertretender Fraktionsvorsitzender, hat bereits sein Interesse signalisiert, Welsink im Fraktionsvorsitz zu folgen. Entscheiden muss die Fraktion.