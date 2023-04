Einbrecher im Rhein-Kreis Neuss Diebe schlagen mehrmals an den Osterfeiertagen zu

Am Donnerstag vor Karfreitag hebelten Täter vor allem Terrassentüren auf, um in Wohnräume in Neuss auf der „Sternstraße“ sowie „Am Kaulacker“ zu gelangen. Das Gleiche ereignete sich in Dormagen auf der „Vom-Stein-Straße“ zu gelangen. Auf der Brahmsstraße in Neuss scheiterten Diebe an der Terrassentür und gelangten über die geschlossene Haustür in das Einfamilienhaus.