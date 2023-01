Safe und Schmuck weg Diebe schlagen am Silvesterwochenende fünfmal im Rhein-Kreis Neuss zu

In der Silvesternacht selbst kam es lediglich um circa 2.20 Uhr zu einem Einbruchsversuch an der Geschwister-Scholl-Straße in Jüchen. Unbekannte Tatverdächtige versuchten über die Haustür in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Ein Zeuge konnte drei Tatverdächtige beobachten und diese wie folgt beschreiben: Alle trugen eine weiße Mütze, einen rot/weiß/schwarzen Schal sowie eine schwarze Hose und einen grauen Pullover. Als der Einbruch nicht gelingt, flüchteten die Unbekannten. Dabei flohen zwei von ihnen in Richtung Theodor-Heuss-Straße und einer in Richtung Friedenstraße.