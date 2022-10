Gewerkschaften im Rhein-Kreis Neuss : DGB im Rhein-Kreis weist Kritik am Bürgergeld zurück

DGB im Rhein-Kreis weist Kritik am Bürgergeld zurück

Udo Fischer, DGB-Chef im Rhein-Kreis, lässt Arbeitgeber-Kritik am Bürgergeld nicht gelten. Foto: DGB

Rhein-Kreis Der DGB Kreisverband Neuss weist die Kritik von einigen Arbeitgebern zurück, eine bessere soziale Absicherung würde den Anreiz zu arbeiten schmälern.

„Beschäftigte gegen Erwerbslose auszuspielen ist verantwortungslos. Zudem ist es der durchsichtige Versuch, den Status Quo schlecht entlohnter Arbeitsplätze zu verteidigen“, sagt der DGB-Kreisvorsitzende Udo Fischer. Das Bürgergeld bringe substanzielle Verbesserungen, mehr sozialen Schutz und Wertschätzung für die Leistung langjährig Beschäftigter. Wer seine Arbeit verliere, könne sich in Zukunft darauf verlassen, dass die vertraute Wohnung und die Ersparnisse geschützt seien. „Weiterbildungsangebote werden deutlich gestärkt und verbessert, was Arbeitslosen neue Perspektiven eröffnet und gegen Fachkräfteengpässe hilft“, so Fischer weiter.