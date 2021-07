Forderungen der Gewerkschaft im Rhein-Kreis Neuss : DGB nimmt Kurs auf Bundestagswahlen

Rhein-Kreis Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) stellt Forderungen an die Parteien für den Bundestagswahlkampf. Ein Überblick, was die DGB fordert.

„Wir wollen die Menschen in Neuss motivieren sich einzumischen, diese Demokratie mitzugestalten und unsere Forderungen zu unterstützen“, so Udo Fischer, Kreisverbandsvorsitzender des DGB in Neuss.