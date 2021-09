Zahlen im Rhein-Kreis Neuss : Jeder fünfte Arbeitlose direkt in Hartz IV

Rhein-Kreis Der Kreisverband Neuss des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) blickt mit Sorge auf die Entwicklung im Kreis. Es brauche einen verbesserten Versicherungsschutz bei Arbeitslosigkeit.

Der Zeitpunkt überrascht nicht. Rund eine Woche vor der Bundestagswahl meldet sich der Kreisverband Neuss des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) mit einer Forderung zu Reformen am Arbeitsmarkt zu Wort. Doch das, was der DGB da in den Fokus rückt, ist besorgniserregend. Mehr als 20 Prozent der Arbeitslosen im Rhein-Kreis rutschen demnach bei Arbeitslosigkeit direkt in Hartz IV. DGB-Kreisvorsitzender Udo Fischer nimmt die nächste Bundesregierung in die Pflicht. „Ein höherer Mindestlohn und ein verbesserter Schutz bei Arbeitslosigkeit gehören für uns dringend in jeden neuen Koalitionsvertrag“, betont er. DGB-Regionalsekretär Klaus Churt fügt hinzu, dass es es keine Rolle, wie die neue Bundesregierung aussieht. Die Lage sei für viele Menschen sehr ernst.