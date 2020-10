Corona im Rhein-Kreis Neuss : Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum nun digital

Das Deutsch-Niederländische Wirtschaftsforum kann wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Foto: Pixabay

Rhein-Kreis Aus dem Deutsch-Niederländischen Wirtschaftsforum wird in diesem Jahr die Digitale Deutsch-Niederländische Businesswoche. Der Grund: Corona.

„Die virtuelle Businesswoche ist offen für alle Branchen und richtet sich an Unternehmer und sonstige Entscheidungsträger mit Interesse an grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen“, berichtet Jörg Raspe, Referent im Bereich International der IHK Mittlerer Niederrhein. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich in 16 Digital-Workshops rund um die grenzüberschreitenden Themen „Markteinstieg“, „Geschäftsentwicklung“, „Digitalisierung, Start-ups und Erfahrung“ und „Mitarbeiterentsendung“ zu informieren.