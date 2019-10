Angebot für Firmen aus dem Rhein-Kreis Neuss : Wirtschaftsforum rückt die Niederlande in den Blick

Foto: IHK Das Firmen-Matching des Deutsch-Niederländischen Wirtschaftsforums - hier ein Bild von 2017 - im Borussia-Park bietet den Teilnehmern die Gelegenheit, ausgewählte Firmen persönlich kennenzulernen und mögliche Geschäftsbeziehungen anzubahnen.

Rhein-Kreis/Mönchengladbach Die Niederlande sind der wichtigste Außenhandelspartner Nordrhein-Westfalens. Auch deshalb ist die Resonanz am Deutsch-Niederländischen Wirtschaftsforum, das am Mittwoch, 13. November, im Borussia-Park in Mönchengladbach stattfindet, groß.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein und ihre Partner laden zur zehnten Auflage der Veranstaltung. Im vergangenen Jahr waren rund 600 Besucher und 69 Aussteller dabei.

Das Forum wird um 14 Uhr mit einer Talkrunde eröffnet. Daran wird unter anderem Stephan Holthoff-Pförtner, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen, teilnehmen. Anschließend starten die Workshops. Folgende Themen stehen auf dem Programm: „Finanzierung für grenzüberschreitende Aktivitäten“, „Erfolgreicher Markteintritt in die Niederlande“ und „Erfolgreicher Markteintritt in Deutschland“. Außerdem bietet die Vielzahl von Ausstellern den Gästen die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und Angebote kennenzulernen. Beispielsweise wird das Unternehmen „Outspoken Communication“ vorstellen, wie Virtual-Reality-Anwendungen dazu beitragen können, interkulturelle Missverständnisse und Konflikte zu vermeiden und das Arbeiten in Teams zu verbessern.

Schließlich bietet das organisierte Firmen-Matching den Besuchern die Gelegenheit, ausgewählte Firmen kennenzulernen und mögliche Geschäftsbeziehungen anzubahnen. „Unser Wirtschaftsforum ist branchenübergreifend“, betont IHK-Außenwirtschaftsreferent Jörg Raspe. „Es richtet sich ebenso an Händler und Dienstleister wie an Handwerker und Industrieunternehmen – jeder, der Geschäftsmöglichkeiten jenseits der Grenze ausloten möchte, sollte in den Borussia-Park kommen.“

Das Deutsch-Niederländische Wirtschaftsforum wird von der IHK Mittlerer Niederrhein organisiert, in Kooperation mit der IHK Aachen, der Niederrheinischen IHK Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg, der Kamer van Koophandel Nederland, der Standort Niederrhein GmbH, der Deutsch-Niederländischen Handelskammer, der NRW.International GmbH und den Vertretungen des Königreichs der Niederlande. Fragen beantwortet Jörg Raspe. Er ist unter 02131 9268561 oder per E-Mail an raspe@mittlerer-niederrhein.ihk.de erreichbar. Mehr unter www.wirtschaftsforum-ihk.de.

(NGZ)