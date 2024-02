Restaurant und Bäckereien Was „Der Feinschmecker“ 2024 für den Rhein-Kreis Neuss empfiehlt

Kreativ, eigenwillig und mit unumstößlicher Philosophie: Das ist die Biobäckerei Schomaker – beheimatet in Neukirchen-Vluyn, zu Hause aber auch mit einer Filiale an der Niederstraße in Neuss. „Biostrot“ nennt diese sich – eine Eigenkreation in Anlehnung an die französische Variante einer kleinen Gaststätte mit dem zusätzlichen Hinweis auf Bioqualität. „Wir sind jetzt seit fünf Jahren in Neuss, haben aber immer noch zu kämpfen. Die Gegend ändert sich auch laufend“, sagt Inhaber Andreas Schomaker. „Derzeit haben wir keinen warmen Mittagstisch mehr, warme Snacks soll es aber bald wieder geben.“ Möglich wird das über eine Kooperation mit einem Spitzenkoch. Solche Kontakte kommen, wie Schomaker erzählt, auch durch Branchenmagazine wie „Der Feinschmecker“ zustande, das das Unternehmen ebenfalls unter „Die 500 besten Bäcker in Deutschland 2024“ führt.