Rettungsdienst im Rhein-Kreis Dennis Telaar steuert Leitstelle in Zeiten des Umbruchs

Über Standorte und die Reformierung des Rettungsdienstes in Bund und Land wird noch gesprochen, über Köpfe allerdings wurde schon entschieden. Zumindest auf Ebene des Rhein-Kreises. Dort wurde jetzt der Wechsel an der Spitze der Kreisleitstelle für Rettungswesen, Feuer und Katastrophenschutz vollzogen. Zum Stichtag erster Oktober übernahm der Neusser Dennis Telaar (40) die Regie in dieser Schaltzentrale am Hammfelddamm in Neuss. Der Rhein-Kreis als Träger der Einrichtung hat sich damit wieder für eine interne Lösung entschieden, denn Telaar wurde in der Neusser Feuerwehr groß.