25 Jahre Partnerschaft : Delegation aus dem Rhein-Kreis reist nach Polen

Rhein-Kreis Seit 25 Jahren besteht zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und dem polnischen Kreis Mikolów eine enge Partnerschaft. Dieses Jubiläum wird vom 12. bis 16. September zum Anlass genommen, die Freundschaft und auch das 20-jährige Bestehen des Kreises Mikolów gemeinsam zu feiern.

Hierzu reist eine Delegation unter Leitung von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke in den Partnerkreis. Der Gruppe gehören neben Mitgliedern des Partnerschaftskomitees Europäische Nachbarn des Rhein-Kreis Neuss auch das Percussion-Ensemble der Kreis-Musikschule, Vertreter des Berufsbildungszentrums Dormagen, fünf Künstler aus dem Kreisgebiet sowie Meerbuscher Schützen an. Die Partnerschaft wurde 1994 mit dem damaligen Gemeindeverband Mikolów als Vorgänger des Kreises Mikolów begründet und am 2001 zwischen dem dann mittlerweile gegründeten Kreis Mikolów und dem Kreis Neuss offiziell übernommen.