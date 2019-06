Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Debatte über Dieselfahrverbot

Rhein-Kreis Industrie- und Handelskammer (IHK) thematisiert Standorte von Luftmessstationen. Grundlage ist ein Rechtsgutachten.

„Das Rechtsgutachten kommt im Kern zu dem Ergebnis, dass die von vielen Behörden befolgte Prämisse, die Luftqualität sei allein am Ort der höchsten Belastung zu beurteilen, über europäische Standards hinausgeht“, sagt Coco Grünert vom Bereich Umwelt, Planen und Bauen der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein. Bei der Bewertung der ermittelten Jahresmittelwerte sei zu berücksichtigen, ob und inwieweit die Bevölkerung den Jahresmittelwerten am jeweiligen Messstandort auch tatsächlich dauerhaft ausgesetzt ist. Auch der Verweis auf die Einhaltung der in der Richtlinie beschriebenen Abstands- und Höhenangaben allein reiche nicht aus, um die Messungen europarechtskonform durchzuführen. „Das bedeutet gleichzeitig noch nicht, dass auch die gemessenen Grenzwertüberschreitungen überall zu hoch und Fahrverbote damit nicht zulässig wären“, so Grünert. Jedoch sei zu erwarten, dass bei korrekter Positionierung der Messstationen und Einhaltung der EU-rechtlichen Vorgaben im Durchschnitt geringere Grenzwertüberschreitungen ermittelt würden. Damit würden auch die Chancen steigen, Fahrverbote abzuwenden.