Einblicke in den Fahrzeugbestand Das ist die meist gewählte Autofarbe im Rhein-Kreis Neuss

Welche Farbe wählen Autofahrer aus dem Rhein-Kreis für ihr Fahrzeug am häufigsten? Wie viele Pkw sind überhaupt im Kreis gemeldet und mit welchem Kennzeichen? Das muss nämlich nicht immer NE oder GV sein, denn schließlich ist es seit 2015 möglich, bei einem Wohnortwechsel das Kennzeichen weiterzuführen. Und wie stark hat eigentlich der Anteil von Elektro- und Hybridfahrzeugen in den vergangenen Jahren zugenommen? Gibt es dabei Unterschiede in den verschiedenen Altersgruppen der Kfz-Halter? Fragen über Fragen, und die dazugehörigen Antworten liefert jetzt das neue Dashboard des Kreises im Open-Data-Portal. Die neuesten Daten sind allerdings auch schon wieder einige Wochen alt, denn sie geben den Stand vom 1. Januar wieder. „Damit sind wir jetzt erst mal gestartet“, sagt Tobias Schellhorn, Open-Data-Beauftragter des Rhein-Kreises. „Mein Traum ist, dass wir bald die Zahlen monatlich aktualisieren“, fährt er fort.