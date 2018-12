Herausforderungen im Rhein-Kreis Neuss : 2019 – das erwartet die Unternehmen

Der Neusser Hafen ist für die Wirtschaft in der Region als Waren-Umschlagplatz von zentraler Bedeutung. Foto: Kirschstein, Frank

Rhein-Kreis Der Strukturwandel ist nicht das einzige große Thema, das die Unternehmen mit Blick auf die Zukunft beschäftigt. 2018 war ein konjunkturell gutes Jahr, aber der Blick nach vorn ist nur noch verhalten optimistisch.

Von Andreas Buchbauer

Eigentlich sollte schon Schluss sein. Als Ronald Pofalla, einer der Vorsitzenden der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung („Kohlekommission“) Ende Oktober vor Vertretern aus Wirtschaft und Politik in Neuss sprach, betonte er: „Alle Argumente liegen auf dem Tisch.“ Die Kohlekommission werde am 11. Dezember ihre letzte Sitzung haben. Ein Trugschluss. Die Arbeit geht in die Nachspielzeit, es soll nachgebessert werden. Der Abschlussbericht soll im Januar fertig werden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat mit Blick aufs Zeitfenster kürzlich noch einmal klargemacht, am 1. Februar müsse Schluss sein.

Gerade mit Blick auf den Abschlussbericht der Kohlekommission wird 2019 ein wichtiges Jahr für die Unternehmen an Rhein und Erft. „Für die Wirtschaft in der Region steht viel auf dem Spiel“, betont Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein. „Schließlich sind nicht nur die Energieerzeuger von den Ergebnissen betroffen, sondern auch die energieintensiven Unternehmen, die Versorgungssicherheit benötigen.“ Die Aufsichtsräte der Unternehmen des Aluminium-Dreieckes im Rhein-Kreis – dazu zählen Alunorf, Hydro und Novelis – haben in einem gemeinsamen Positionspapier ihre Sorgen geäußert.

Info Konjunktur und Beschäftigung im Blick Erwartung Die IHK Mittlerer Niederrhein rechnet für 2019 weiter mit einer guten Wirtschaftslage, aber nicht mit den Wachstumsraten der Vergangenheit. Jobs 27,2 Prozent der befragten Unternehmen planen laut IHK-Analyse einen Beschäftigungsaufbau, 12,3 Prozent einen Abbau.

Mit Blick auf die Kohlekommission vermissen sie „die gebotene Berücksichtigung der zukunftsfähigen, der Energieerzeugung nachgelagerten industriellen Wertschöpfungsketten und ihrer Energieversorgung“. Es wird Klarheit in der Frage zur zukünftigen Versorgungssicherheit mit und Bezahlbarkeit von Strom für die energieintensive Industrie, die im globalen Wettbewerb steht, gefordert. Und das Positionspapier warnt: „Alternative Importe von Aluminium und Aluminiumprodukten aus Staaten, in denen die Produktion unter deutlich klimaschädlicheren Bedingungen erfolgt als in Nordrhein-Westfalen, wären fatal für das Weltklima.“

Neben dem bevorstehenden Strukturwandel sind der Brexit und der Fachkräftemangel weitere Herausforderungen für die Wirtschaft in der Region. Die Unternehmen blicken zwar auf ein konjunkturell gutes Jahr 2018 zurück, starten allerdings nur noch vorsichtig optimistisch ins neue Jahr. Das geht aus einer zum Jahreswechsel angefertigten Analyse der IHK, die auf eigenen Daten und amtlichen Statistiken beruht, hervor. „Die Unternehmen sind zufrieden. Die Geschäftslage der Betriebe im Rhein-Kreis Neuss liegt weiterhin auf einem sehr guten Niveau“, sagt Steinmetz. 49,7 Prozent der Betriebe im Kreis meldeten bei der vergangenen Konjunkturumfrage im Herbst eine gute, 41,1 Prozent eine befriedigende und lediglich 9,2 Prozent eine schlechte Geschäftslage. Der Rhein-Kreis schneide damit besser als die Gesamtregion Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein ab. Besonders erfreulich sei, dass zum Jahresbeginn auch die Investitionsneigung der Betriebe spürbar zugenommen hat.