Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Risikobarometer als Frühwarnsystem

Sie stellten das „Risikobarometer Mittlerer Niederrhein“ vor (v. l.): Chris Proios (Creditreform), Jürgen Steinmetz (IHK) und André Becker (Creditreform). Foto: IHK Mittlerer Niederrhein

Neuss Die konjunkturelle Lage in der Region ist zwar gut. Aber es gibt Anzeichen, dass sich das Wachstum abschwächen wird. Das trifft Unternehmen, die von Zahlungsausfällen betroffen sind, besonders hart. Eine Studie analysiert das Risiko.

Von Andreas Buchbauer

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein und die Creditreform Düsseldorf/Neuss haben ihr „Risikobarometer 2019“ vorgelegt. Gerade in Zeiten einer aufgrund geopolitischer Krisen stärker unter Druck stehenden Konjunktur dient die Studie als eine Art Frühwarnsystem. Im Zentrum steht der sogenannte Creditreform-Risiko-Index (CRI), der das Risiko von Unternehmen in der Region zeigt, von Zahlungsausfällen betroffen zu sein. Die neue Studie geht also über eine Analyse der reinen Insolvenzzahlen hinaus und bildet Bonität und Stabilität der Unternehmen ab, in dem weitere Merkmale wie zum Beispiel schlechte Zahlungserfahrungen einbezogen werden. Ziel ist die Darstellung der derzeitigen Risikosituation von Unternehmen, die besonders insolvenzgefährdet sind. So soll ein Überblick für Unternehmer, Banken- und Kreisverwaltungen sowie Wirtschaftsförderungsgesellschaften geschaffen werden.

Am Ende steht eine Einteilung in Risikoklassen, die nach dem Schulnotenprinzip erfolgt. Die grundlegende Botschaft für den Rhein-Kreis ist positiv: Das Risiko für Unternehmen, von Zahlungsausfällen betroffen zu sein, befindet sich auf einem Fünf-Jahres-Tief. Und umso besser die Note, desto geringer das Risiko. So ergibt sich ein Bild für die einzelnen Kommunen im Kreis. Meerbusch, Rommerskirchen und Grevenbroich erhalten die Schulnote 1 (sehr geringes Ausfallrisiko), Kaarst, Korschenbroich, Jüchen und Dormagen erhalten die Note 2 (geringes Ausfallrisiko), Neuss die Schulnote 3 (mittleres Ausfallrisko) – ein Hinweis darauf, dass die Lage in der Quirinus-Stadt etwas schlechter als in der Region ist. Von den Branchen weisen insbesondere die Industrie, der Handel, die Logistiker und die Informationsdienstleister eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit als in der Region auf.

Info Daten für die Region ausgewertet Studie Sie wurde für den IHK-Bezirk Mittlerer Niederrhein mit seinen vier Teilregionen (Rhein-Kreis Neuss, Mönchengladbach, Krefeld, Kreis Viersen) sowie die insgesamt 17 angehörigen Kommunen vorgelegt. Fortschreibung Die Daten sollen in den nächsten drei Jahren analysiert und veröffentlicht werden.

Das Risikobarometer wird auch in den kommenden Jahren aufgelegt. „Damit werden wir zukünftig regelmäßig darüber informieren, wie groß das Zahlungsausfallrisiko für die Betriebe am Mittleren Niederrhein ist“, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Kritische Situationen in den verschiedenen Branchen sollen so eher erkannt und die Aktivitäten der Kammer darauf noch gezielter ausgerichtet werden. Gerade der geweitete Blick des „Risikobarometers“ soll dabei helfen.

André Becker, Mitglied der Geschäftsführung der Creditreform Düsseldorf/Neuss, erklärt das Vorgehen. „Der von der Creditreform Rating AG ermittelte Risikowert, der sogenannte CRI-Index, berechnet den Anteil der Ausfälle an der Unternehmensanzahl und geht über die bekannten öffentlichen Meldungen von Insolvenzen deutlich hinaus“, betont Becker. „Da in diesen Indikator auch Merkmale wie Verbraucherinsolvenzverfahren von unternehmerisch tätigen Personen und schlechtes Zahlungsverhalten hineinfließen, haben wir hier einen echten Frühindikator.“