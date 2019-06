Unternehmen mit Sitz in Neuss : Creditreform begrüßt Regelung zum Lastschriftverfahren

Unternehmen mit Sitz in Neuss

Neuss Die Lastschrift, eine der beliebtesten Zahlungsarten im Online-Handel, war bedroht. Der Grund: Im Zuge der EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 muss Mitte September die sogenannte starke Kundenauthentifizierung umgesetzt werden.

Eine Stellungnahme der Europäische Bankenaufsicht (EBA) deutete darauf hin, dass dies auch die Lastschrift betreffen solle. Dagegen gab es Proteste aus dem Online-Handel. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellte inzwischen klar: In Deutschland wird das Lastschriftverfahren funktionieren wie bisher – ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die Creditreform Boniversum GmbH mit Sitz in Neuss sieht in dieser Entscheidung signifikante Vorteile für den Online-Handel und Verbraucher.