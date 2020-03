Arbeitslosenzahlen im Rhein-Kreis Neuss : Corona-Pandemie erfasst den Arbeitsmarkt

Rhein-Kreis Die Agentur für Arbeit Mönchengladbach, die auch für den Rhein-Kreis Neuss zuständig ist, hat am Dienstag die aktuellen Zahlen zum Arbeitsmarkt vorgelegt. Demnach sank die Arbeitslosenquote im Rhein-Kreis im März 2020 auf 5,0 Prozent (Vormonat: 5,2 Prozent; März 2019: 5,1 Prozent). Allerdings sind diese Zahlen nur bedingt aussagekräftig.

Denn der Zähltag für die verarbeiteten Daten lag vor dem Beginn der bundesweiten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Zahlen spiegeln daher lediglich die Lage vor den Maßnahmen. Verstärkte Auswirkungen der Coronakrise werden erst in den Agentur-Daten zum Arbeitsmarkt für den Monat April deutlich werden.

Angela Schoofs, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Mönchengladbach, erklärt: „Mit den Zahlen Ende April werden wir einen genaueren Überblick darüber haben, welche Auswirkungen die Coronakrise auf die Beschäftigung in der Region insgesamt hat. Derzeit liegt die Konzentration insbesondere darauf, Beratungen zu Kurzarbeit und die Zahlbarmachung von Leistungen zu gewährleisten.“ Die Beratungs-Hotlines seien maximal ausgelastet. „Wir bündeln alle Kräfte, bauen seit Beginn der Pandemieauswirkungen massiv Personal auf, um unsere Arbeitnehmer- und Arbeitgeberkunden in der Region in dieser schwierigen Phase bestmöglich zu unterstützen.“