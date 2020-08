Regelungen im Rhein-Kreis Neuss : Corona-Tests für Lehrer, Kita-Personal und Reisende

Rhein-Kreis Die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle wächst. Daher gilt ab Samstag, 8. August, ein verpflichtender Test für alle Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten. Zudem werden regelmäßige Tests für Lehrer und Kita-Mitarbeiter angeboten.

Um die Praxen zu entlasten und unnötigen Begegnungsverkehr zu vermeiden, wird gebeten, sich zunächst telefonisch bei dem jeweiligen Arzt zu melden und nicht ohne Termin in die Praxis zu fahren. Die Ärzte führen die Tests dann entweder selber durch oder vermitteln einen Termin in den Teststellen in Grevenbroich und Neuss, die die kassenärztliche Vereinigung mit Unterstützung des Rhein-Kreises Neuss, der Städte Neuss und Grevenbroich sowie des Deutschen Roten Kreuzes betreibt. Zudem sind für Flugreisende bei der Ankunft auch Tests an den Flughäfen möglich.