Rhein-Kreis Neuss : Corona-Hotline ist an den Feiertagen erreichbar

Rhein-Kreis Wer Fragen zu Corona hat oder sich wegen akuter Symptome testen lassen möchte, kann die Telefon-Hotline des Kreisgesundheitsamtes auch an den Feiertagen erreichen.

Die Corona-Hotline des Kreisgesundheitsamtes ist auch an den Feiertagen besetzt. Darauf weist Kreis-Pressesprecher Benjamin Josephs hin. Fragen rund um das Coronavirus können unter der Telefonnummer 02181 6017777 zu diesen Zeiten gestellt werden: Heiligabend (24. Dezember) von 8 bis 15 Uhr, an den Weihnachtsfeiertagen am 25. und 26. Dezember von 10 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, 27. Dezember, von 10 bis 18 Uhr. Silvester ist die Hotline von 8 bis 15 Uhr erreichbar und am Neujahrstag (1. Januar) von 10 bis 17 Uhr.