Zahlen im Rhein-Kreis Neuss : Corona fordert vier weitere Todesopfer

Rhein-Kreis Ein 93-jähriger Mann aus Meerbusch, ein 78-jähriger Mann aus Neuss, eine 95-jährige Frau aus Dormagen und ein 81-jähriger Mann aus Jüchen sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Von den derzeit mit dem Virus infizierten Menschen wohnen 438 (Vortag: 462) in Neuss, 170 (165) in Grevenbroich, 153 (151) in Dormagen, 109 (119) in Meerbusch, 78 (76) in Kaarst, 65 (65) in Jüchen, 49 (50) in Rommerskirchen und 36 in (41) Korschenbroich. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) liegt für den Rhein-Kreis bei 135,9 (Vortag: 126,0).