Inzidenz bei 144,7 : Corona fordert drei weitere Todesoper im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss Die Zahl der Corona-Todesopfer ist im Rhein-Kreis auf 411 gestiegen. Bei 2307 Menschen ist derzeit eine Infektion mit dem Virus nachgewiesen. 20 von ihnen müssen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 144,7 (Vortag: 167,7). Die Hospitalisierungsrate in NRW liegt bei 3,38. Unter den im Kreisgebiet aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen ist in 735 Fällen (Vortag: 782) die Delta-Variante und in 6 Fällen (Vortag: 6) die Omikron-Variante nachgewiesen.

Bei den durch den Kreis beauftragten Anbietern von Antigen-Schnelltests wurden in der vergangenen Woche insgesamt 96 555 Testungen (Vorwoche: 103 288) durchgeführt. Hierbei waren 186 Ergebnisse positiv (Vorwoche: 355). In den Corona-Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams sind in der vergangenen Woche 990 PCR-Testungen (Vorwoche: 980) vorgenommen worden. Seit dem 11. März 2020 wurden hier insgesamt 102 685 PCR-Testungen durchgeführt, von denen bislang 21 180 positiv waren. Diese Zahlen umfassen nicht die Testungen in Arztpraxen und Krankenhäusern im Kreisgebiet sowie von Reiserückkehrern an Flughäfen oder Grenzstationen.

Seit Pandemie-Beginn wurden im Rhein-Kreis Neuss 30 322 (Vortag: 30 158) Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt.Kreisweit 27 607 Personen (Vortag: 27 377) sind wieder von der Infektion genesen. Von den aktuell 2 307 Infizierten gehören 713 (Vortag: 717) der Gruppe der unter 20-Jährigen an. Zurzeit sind 2 038 Personen (Vortag: 1 902) als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.