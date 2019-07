Rettungssoftware aus dem Rhein-Kreis Neuss : Startup stellt „EmergencyEye“ bei Festival vor

Rhein-Kreis Das in Grevenbroich ansässige Unternehmen „Corevas“ stellt seine Rettungssoftware „EmergencyEye“ am Freitag als ein Schwerpunktthema beim Festival „Zukunft, Gesundheit, Digital“ der Landesregierung von Baden-Württemberg in Tuttlingen vor.

Die Notfallsoftware ermöglicht Einsatzkräften, Notrufende punktgenau zu orten und auf deren Smartphonekamera zuzugreifen. So kann in Situationen, in denen es um schnelle Hilfe geht, gleich dreifach zu einer bestmöglichen Versorgung beigetragen werden. Erstens können die Notfallprofis die Situation dank der Kamera besser einschätzen. Zweitens können sie den Anrufer bei der Ersten Hilfe besser anleiten. Und drittens können Rettungskräfte noch gezielter entsandt werden. Die Verbindung zwischen dem Smartphone des Notrufenden und „EmergencyEye“ wird über eine SMS hergestellt, die im Notfall von der Leitstelle an den Anrufer verschickt wird. Bereits in zahlreichen Kreisen – der Rhein-Kreis Neuss war Pilotregion – wird die Software eingesetzt und hilft, Leben zu retten.

Beim Festival „Zukunft, Gesundheit, Digital“ in Tuttlingen stellt Corevas erstmals auch die neueste Entwicklung „GEOsms“ vor. Sie ermöglicht es den Mitarbeitern in den Leitstellen, die durch „EmergencyEye“ gewonnenen Ortungsinformationen an Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Umgebung des Notfallortes weiterzuleiten. Dadurch werden diese schneller und genauer an den Einsatzort geführt. Zeitgleich zum Festival „Zukunft, Gesundheit, Digital“ wird „GEOsms“ bereits bei einer Großveranstaltung getestet.

(abu)