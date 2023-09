Dirk Brügge aus Neuss, CDU-Geschäftsführer im Regionalrat „Trotz Reserven braucht es mehr Land für Wohnungsbau“

Dirk Brügge, Geschäftsführer der Union im Regionalrat und Kreisdirektor des Rhein-Kreises, schlägt in die gleiche Kerbe: „Die Entwicklung von Wohnbauland muss trotz der guten Ausstattung an Flächenreserven auf Ebene der Regional- und Bauleitplanung weiter vorangetrieben und umgesetzt werden.“ Um auch über das Jahr 2033 langfristig handlungsfähig zu sein, komme den Reserven im Regionalplan eine besondere Bedeutung zu. Zum jüngsten Stichtag stehen in der Planungsregion 1860 Hektar und 66.650 Wohneinheiten als Reserven für eine Nutzung in den Flächennutzungsplänen zur Verfügung.