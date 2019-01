Einladung an Interessierte aus dem Rhein-Kreis Neuss : Erster Bürgerempfang im Landtag 

Rhein-Kreis Der Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen, André Kuper, lädt Bürger ins Landesparlament ein. Anmeldungen für den ersten Bürgerempfang am Dienstag, 5. Februar, sind ab sofort möglich.

„Wir bieten allen Interessierten ein Forum für den direkten Dialog mit der Landespolitik an. Zu den Bürgerempfängen kann jeder in den Landtag kommen und mit Mitgliedern des Landtagspräsidiums über Demokratie, die Werte des Parlaments und die Aufgaben der Politik sprechen“, erklärt André Kuper.

Anmeldungen zum Bürgerempfang werden per E-Mail unter buergerempfang@landtag.nrw.de oder per Post an den Landtag Nordrhein-Westfalen, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf unter dem Stichwort „Bürgerempfang“ angenommen. Der Empfang in gut einem Monat wird aber nicht der einzige in diesem Jahr sein, weitere Empfänge sind geplant.