Nicht zum Trinken geeignet : Brunnenwasser-Appell des -Rhein-Kreises

Rhein-Kreis Bestandteile im Roh- und Brunnenwasser können Gesundheitsstörungen oder Infektionen auslösen. Darum hat der Kreis jetzt einen Appell an die Bürger veröffentlicht.

(NGZ) Wasser aus Gartenbrunnen darf grundsätzlich nicht als Trinkwasser oder zum Spülen und Waschen verwendet werden. Hierauf weist Kreis-Gesundheitsamtsleiterin Barbara Albrecht jetzt hin. „Nur Wasser von höchster Qualität darf in Deutschland als Trinkwasser, für die Körperhygiene oder zum Waschen und Spülen verwendet werden. Dies ist bei Leitungswasser sichergestellt“, so die Amtsärztin.

So können Bestandteile im Roh- und Brunnenwasser Gesundheitsstörungen oder Infektionen auslösen. Daher wird die Nutzung von Wasseranlagen, aus denen Wasser für den menschlichen Gebrauch gewonnen wird, also auch privat genutzte Brunnenanlagen, in Deutschland durch die Trinkwasserverordnung reguliert und von den örtlichen Behörden kontrolliert.