Bund der Historischen Schützenbruderschaften Bruderschaftsschützen aus dem Erzbistum Köln danken im Dom

Am Samstag, 9. September, treffen sich die Schützenabordnungen aus den Bruderschaften und Regionalverbänden des rund 48.000 Mitglieder zählenden Diözesanverbandes in der Domstadt. Zum Auftakt des Schützengottesdienstes im Dom ziehen um 12 Uhr die Fahnen und Standarten in das Gotteshaus ein. Musikalisch gestaltet wird diese Feier durch gleich drei Orchester mit 160 Musikern unter dem gemeinsamen Dirigat von Sven Hellinghausen aus Birken-Honigsessen. Das sind das deutsche Orchester „German Winds“, die „Northumbrian Winds“ aus Großbritannien und die Musikvereinigung „Niederhasli“ aus der Schweiz, die an einem von Hellinghausen organisierten Europäischen Orchesterfestivals teilnehmen.