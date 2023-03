Haushalt im Rhein-Kreis Neuss für 2023 Kreistag verabschiedet Etat mit breiter Mehrheit

Mit breiter Mehrheit verabschiedete der Kreistag am Mittwochnachmittag den Haushalt für das laufende Geschäftsjahr. Das Gesamtvolumen kletterte dabei auf die neue Rekordmarke von 615,8 Millionen Euro (Vorjahr 612,5 Millionen). Der Etat, der öffentlich-rechtliche Pflichten und politischen Gestaltungswillen in Zahlen, Daten, Fakten spiegelt, gilt als kommunale Visitenkarte. So nutzen die Fraktionen die Beratungen sowie die Schlussdebatte zur Bestandsaufnahme und zur Vorschau auf die wichtigsten Vorhaben der nächsten Jahre. Am Ende herrschte wie schon im Vorjahr soviel Konsens wie selten in den zurückliegenden Jahrzehnten: Zustimmung von rechts bis links im Grevenbroicher Sitzungssaal, lediglich die beiden anwesenden AfD-Mitglieder verweigerten ihre Zustimmung.