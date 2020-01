Sanna Lindström wohnt im Rhein-Kreis Neuss : Brautmode-Label mit neuer Heimat

Kleinenbroich/Mönchengladbach Mode-Expertin Sanna Lindström bezieht neues Quartier in der „Villa Lindström“.

Auf in die Zukunft: Die Mode-Expertin Sanna Lindström, die mit ihrem Mann Simon Gincberg in Kleinenbroich lebt, schlägt das nächste Kapitel auf und ist mit ihrem Brautmode-Label ab sofort in der „Villa Lindström“ an der Trompeterallee 24 in Mönchengladbach-Wickrath beheimatet. Gefeiert wurde die Eröffnung des neuen Firmensitzes am Donnerstagabend mit rund 300 Gästen, darunter zahlreiche Influencer. Mit Livemusik und Modenschau wurde der nächste Schritt in der erfolgreichen Unternehmensgeschichte eingeläutet.