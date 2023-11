Treffen von Rhein-Kreis Neuss und Kommunen Biotonne soll besser genutzt werden

Der Rhein-Kreis Neuss und die kreisangehörigen Kommunen verstärken ihre gemeinsamen Aktivitäten zur besseren Trennung der Bioabfälle. Dazu trafen sich jetzt Vertreter der kommunalen Umweltämter und des Kreises erstmals in einer neu gegründeten Arbeitsgruppe. Kreisumweltdezernent Gregor Küpper, der das Gremium leitet, betont: „Unsere beiden Ziele gehen Hand in Hand: zum einen die Erhöhung der Bioabfallmenge und zum anderen die Verbesserung der Qualität in der Biotonne.“