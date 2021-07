Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : So plant die IHK ihren neuen Bildungscampus auf dem Wendersplatz in Neuss

Der Wendersplatz in Neuss soll neu gestaltet werden. Rund um den dort geplanten IHK-Neubau als Nukleus soll ein Bildungs- und Innovationscampus entstehen. Foto: Wichmann Architekten Ingenieure GmbH

Neuss Der am Wendersplatz in Neuss geplante Bildungs- und Innovationscampus soll Strahlkraft bis weit in die Region haben. Durch die Multifunktionalität soll zudem ein attraktiver Veranstaltungsort entstehen.

Von Andreas Buchbauer

Die Worte werfen einen Blick in die Zukunft. „Wir haben Großes vor, aber es ist auch eine große Chance“, sagt Jürgen Steinmetz. Der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein spricht vom geplanten Bildungs- und Innovationscampus auf dem Wendersplatz in Neuss. In Hafen-Nähe und damit an der Schnittstelle zwischen Rhein, Innenstadt und Rennbahn sollen nicht nur Impulse für die Stadtentwicklung, sondern auch für den Wirtschaftsstandort gesetzt werden. Mit einer gemeinsamen Erklärung haben die Stadt Neuss, die IHK und die Hochschule Niederrhein deutlich gemacht, die Standortentwicklung im geplanten Verfahren kooperativ vorantreiben zu wollen.

Der am Wendersplatz geplante IHK-Neubau soll Nukleus und Anker des geplanten Bildungs- und Innovationscampus werden. Dazu sind Verbundpartner im Boot, zum Beispiel mit Blick auf das von Rhein-Kreis und Hochschule Niederrhein geplante Launch-Center für die Lebensmittelwirtschaft (LCL). Laut einer Studie des Beratungs-, Management- und Planungsunternehmens „Rheform“ könne die IHK mit ihren Partnern den Grundstein für eine ganztägige Belebung des Wendersplatzes, der Neusser Innenstadt und des Hafen-Areals legen mit „zusätzlicher Nachfrage für die umliegende Gastronomie und den Einzelhandel“. Denn der Neubau sei ein Frequenzbringer, gerechnet wird mit rund 40.000 Besuchern pro Jahr und einer Belebung bis in die Abendstunden. Zudem könnte der Campus im Zuge des Strukturwandels zu einem wichtigen Impulsgeber werden.

Info IHK plant Neubau am Wendersplatz in Neuss Vorhaben Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein möchte ein neues Prüf- und Weiterbildungszentrum am Wendersplatz in Neuss bauen. Anker Der Bau soll ein Herzstück und Anker des geplanten Bildungs- und Innovationscampus werden.

Die Innovationsstudie 2021 des Revierknotens „Innovation und Bildung“ der Zukunftsagentur Rheinisches Revier zeigt auf, dass für ein Gelingen dieser Jahrhundertaufgabe neben gezielter Förderung eine bessere Vernetzung von Forschung und Wirtschaft vonnöten ist. Genau dort knüpft der geplante Bildungs- und Innovationscampus an. Das LCL ist da ein gutes Beispiel. Ziel ist die gemeinsame Entwicklungsforschung sowie der Technologie- und Wissenstransfer zwischen angewandter Wissenschaft und Unternehmen. Weitere Impulsgeber sollen folgen.

Ziel ist zudem ein adäquates, umfassendes Weiterbildungsangebot an zentraler Stelle in Neuss, auch mit Blick auf den Fachkräftemangel. Der Bildungs- und Innovationscampus soll daher nah bei den Zielgruppen sein, eine sichtbare Verortung des Zukunftsthemas Bildung und Innovation in der Gesellschaft erreichen und Barrieren zwischen Wissenschaft und Unternehmen abbauen. Zudem soll eine Austauschplattform zur Anregung von Forschungs-, Innovations- und Entwicklungsprojekten mit regionalen Unternehmen geschaffen werden. Durch Zusammenarbeit von Verbundpartnern sollen neue Ausbildungsformate entwickelt und bessere Zugangsmöglichkeiten zu Wissenschaft, Technologien und Hochschulbildung für Unternehmen, Beschäftigte und junge Menschen geboten werden. Der Bildungscampus, an dem wissenschaftliche und berufliche Bildung verortet werden, bietet darüber hinaus die Möglichkeiten für Events und Raum für Gründer.

Die Initiatoren sind überzeugt, dass es sich um einen echten Mehrwert für die Stadt Neuss mit Strahlkraft bis weit in die Region handelt. Die Ansiedlung stehe im Einklang mit der Konzeptidee eines „Haus der Kulturen“, das ebenfalls in der Standort-Diskussion für den Wendersplatz ist. Durch die Multifunktionalität des Campus erhalte die Stadt zudem in zentraler Lage einen attraktiven Veranstaltungsort und könne die Gründerkultur stärken.