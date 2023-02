Ruhestörung, Körperverletzung und Alkohol am Steuer Polizei zieht erste Bilanz - 18 Einsätze an Altweiber

Neuss · An Karneval schlägt so manch einer über die Stränge - Ordnungsamt und Polizei müssen dann eingreifen. So auch an Altweiber im Rhein-Kreis Neuss. Die Bilanz in der Übersicht.

17.02.2023, 10:49 Uhr

18 Einsätze verzeichnete die Polizei im Rhein-Kreis Neuss. Foto: Andreas Woitschützke

Insgesamt 18 Einsätze verzeichnete die Polizei an Altweiber im Rhein-Kreis Neuss. Im Jahr 2020 waren es noch 35 Einsätze. Die Beamten waren zwischen Donnerstag, 16. Februar, 9 Uhr und Freitag, 17. Februar, 6 Uhr unterwegs. In zwei Fällen mussten die Ordnungshüter Personen in Gewahrsam nehmen - im Vergleich dazu, waren es im Jahr 2020 insgesamt vier Fälle, teilt die Polizei mit. So feiern die Jecken Karneval 2023 im Rhein-Kreis Neuss Liveblog So feiern die Jecken Karneval 2023 im Rhein-Kreis Neuss Lediglich die Zahl der Ruhestörungen hat in diesem Jahr im Vergleich zu 2020 zugenommen. Zwei Mal haben sich Bürger im Rhein-Kreis Neuss durch Feiernde gestört gefühlt. Wenn der Alkoholpegel steigt, ist meist Streit vorprogrammiert. Im Rhein-Kreis Neuss kam es zu drei Anzeigen wegen Körperverletzung (2020: 6 Fälle). Glücklicherweise wurde bei den Auseinandersetzungen nach derzeitigem Kenntnisstand niemand schwerer verletzt. Auch am Altweiberdonnerstag nutzten Einbrecher die Gunst der Stunde, um während der Abwesenheit der Bewohner in Häuser und Wohnungen einzusteigen. Wie auch im Jahr 2020 verzeichnet die Polizei in diesem Jahr insgesamt drei Einbrüche. Eine Person wurde alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen. Insgesamt wurden 224 Fahrzeugkontrollen durchgeführt (2020: 84 Kontrollen). Bei den Kontrollen und Einsätzen wurde an Altweiber kein Polizist und keine Polizistin verletzt.

(NGZ)