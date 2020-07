Prävention im Rhein-Kreis Neuss : Im Kampf gegen gewaltbereiten Salafismus

Minister Herbert Reul (2.v.r.) und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke stellten im Neusser Kreishaus das Präventionsprogramm „Wegweiser“ vor. NGZ-Foto: woi Foto: Andreas Woitschützke

Rhein-Kreis NRW-Innenminister Herbert Reul und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke haben das landesweite „Wegweiser-Projekt“ vorgestellt. Es gebe bereits erste Erfolge im Kampf gegen den Salafismus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anneli Goebels

Über das Smartphone erreiche heute der extremistische Salafismus jedes Kinderzimmer, sagt Uwe Reichel-Offermann. Der stellvertretende Leiter des NRW-Verfassungsschutzes weiß, dass das Thema „gewaltbereiter Salafismus“ aktuell nicht die Schlagzeilen beherrscht, dennoch gebe es nach wie vor auch in Deutschland dafür einen Nährboden. Damit der nicht immer weiter zunimmt, hat das nordrhein-westfälische Innenministerium ein Präventionsprogramm mit sogenannten „Wegweiser-Beratungsstellen“ ins Leben gerufen. 25 gibt es landesweit, die des Rhein-Kreises ist in Neuss an der Kaarster Straße. Projektträger dort ist die Arbeiterwohlfahrt (Awo), die in NRW insgesamt acht Beratungsstellen betreut. Am Mittwoch stellte Innenminister Herbert Reul im Neusser Kreishaus deren Arbeit vor und betonte die ersten Erfolge im Kampf gegen die radikalistische Strömung.

Probleme in der Schule, im Elternhaus, mit Freunden seien Gründe für die Abschottung junger Menschen, die dann empfänglich werden für die Maschen der „Fänger“, die ihnen Aufmerksamkeit und Anerkennung schenken. Das weiß Menderes Candan vom Bezirksverband Niederrhein der Awo nur zu gut und betont, dass die Beratungsstellen Sensibilisierungsveranstaltungen anböten, in denen erklärt wird, wie Wesensveränderungen bei jungen Leuten gedeutet werden können. Die Einrichtungen sind im übrigen nicht nur für gefährdete Jugendliche gedacht, sondern auch für Eltern, Bekannte und Lehrer, die Verhaltensauffälligkeiten feststellen, aber nicht wissen, was sie machen sollen. 130 Beratungstermine haben an der Kaarster Straße bereits stattgefunden. Islam-, Politikwissenschaftler und Pädagogen seien vor Ort, sagt Candan. Außerdem verfüge jede Stelle über ein breites Netzwerk, zu dem unter anderem auch Psychologen gehören.

Info Beratungsstelle ist in Neuss Wo Die Anlaufstelle des Wegweiser-Projekts in Neuss ist an der Kaarster Straße 50. Wann Über die Hotline 02131 1539822 sind die Mitarbeiter montags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 13 Uhr, dienstags von 14 bis 16 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr zu erreichen. wegweiser-rheinkreisneuss.de

„Das Ziel ist, Menschen, vor allem junge Menschen vor menschenverachtenden Ideologien zu schützen“, betonte Herbert Reul. Denn die Bereitschaft junger Menschen, sich auf extremistische Ideologien einzulassen, sei groß. Der Minister sprach von einem „klugen Projekt“, das es aktuell nur in Nordrhein-Westfalen gebe. „Uns erreichen dazu schon Anfragen aus anderen Bundesländern“, informierte er, und: „Wir geben dafür viel Geld aus, doch das ist richtig, denn wir müssen den Jugendlichen zeigen, dass es Wege aus der Sackgasse gibt.“

Auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke wies auf die Wichtigkeit des Projekts hin. „Im Moment redet jeder nur über Corona, aber wir dürfen diese junge Leute nicht aus dem Blick verlieren“, sagte er. Daher sei es auch wichtig, dass durch die Pandemie nicht viele Arbeitsplätze verloren gingen und Menschen ihre Perspektiven verlören.